Зеленський прокоментував перший раунд перемовин із РФ: "Ці переговори відбувалися на тлі бомбардування нашої території"

"Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів".

Президент Володимир Зеленський розповів про перший рацнд переговорів із країною-агресором Російською Федерацією.

У своєму відеозверненні він розповів, що перемовини відбулися за ініціативою російської сторони і здійснювалися на тлі бомбардування та обстрілів території України.

"Було видно синхронізацію обстрілів із переговорним процесом. Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Тактику таку ми не сприймаємо. Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що від сустрічі поки немає такого результату, який ми хотіли б отримати.

"Росія заявила свої позиції. Від нас прозвучали зустрічні пункти – щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться у Київ, проаналізуємо почуте й тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду переговорів", - розповів Зеленський.

"Ще одна річ, про яку дуже важливо сказати. Ми чекали цього 30 років. Сьогодні я підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Ми вибороли своє право бути разом з усіма у Європі. Заявка вже доставлена у Брюссель, офіційно зареєстрована. Час настав", - додав президент.

Нагадаємо, учора Лукашенко і Зеленський домовились про перемовини делегацій України і РФ на кордоні. 27 лютого вранці медіа країни-окупанта написали, що перемовники від Росії прибули в Білорусь для переговорів з Україною і готові зробити це в Гомелі. Зеленський відповів, що ми готові до перемовин у будь-якій країні, з території якої по Україні не пускають ракети.

Член делегації Давид Арахамія перед перемовинами говорив, що вони підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель.

Перемовини завершилися тим, що під час них було "визначено низку пріорітетних тем, за якими намітилися певні рішення". Наразі делегації РФ та України вертаються в столиці для консультацій.