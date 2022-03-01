Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Мешканці оточеного Херсона переказують, що місто буде стояти на смерть
Мешканці оточеного Херсона переказують, що місто буде стояти на смерть
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
ГоловнаПолітика

Зеленський прокоментував перший раунд перемовин із РФ: "Ці переговори відбувалися на тлі бомбардування нашої території"

"Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів".

Зеленський прокоментував перший раунд перемовин із РФ: "Ці переговори відбувалися на тлі бомбардування нашої території"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розповів про перший рацнд переговорів із країною-агресором Російською Федерацією.

У своєму відеозверненні він розповів, що перемовини відбулися за ініціативою російської сторони і здійснювалися на тлі бомбардування та обстрілів території України.

"Було видно синхронізацію обстрілів із переговорним процесом. Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Тактику таку ми не сприймаємо. Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що від сустрічі поки немає такого результату, який ми хотіли б отримати.

"Росія заявила свої позиції. Від нас прозвучали зустрічні пункти – щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться у Київ, проаналізуємо почуте й тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду переговорів", - розповів Зеленський.

"Ще одна річ, про яку дуже важливо сказати. Ми чекали цього 30 років. Сьогодні я підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Ми вибороли своє право бути разом з усіма у Європі. Заявка вже доставлена у Брюссель, офіційно зареєстрована. Час настав", - додав президент.

Нагадаємо, учора Лукашенко і Зеленський домовились про перемовини делегацій України і РФ на кордоні. 27 лютого вранці медіа країни-окупанта написали, що перемовники від Росії прибули в Білорусь для переговорів з Україною і готові зробити це в Гомелі. Зеленський відповів, що ми готові до перемовин у будь-якій країні, з території якої по Україні не пускають ракети. 

Член делегації Давид Арахамія перед перемовинами говорив, що вони підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель.

Перемовини завершилися тим, що під час них було "визначено низку пріорітетних тем, за якими намітилися певні рішення".  Наразі делегації РФ та  України вертаються в столиці для консультацій.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також