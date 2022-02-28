Голова Офісу президента України Андрій Єрмак подякував представникам креативної індустрії, «яка знайшла витончений спосіб пробитись через інформаційну стіну ворожої пропаганди».
Про це він написав у Facebook.
«Українці – неймовірні. Надзвичайно винахідливі і креативні. Нестандартно підходять до всього. У тому числі – до опору ворогові, – зазначив Андрій Єрмак. – Коли все закінчиться, зробимо нашу креативну індустрію ще крутішою. Певен, ви збиратимете цілі зграї каннських левів. Вас з голови до ніг осипатимуть AD Stars. Логотип львівської, чи київської, чи харківської дизайн-студії буде неодмінною гарантією світової якості. Працюймо на перемогу. Для перемоги».
Нагадаємо, 27 лютого ЄС оголосив, що забороняє мовлення російських пропагандистських каналів Russia Today і Sputnik.