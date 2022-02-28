Логотип львівської, чи київської, чи харківської дизайн-студії буде неодмінною гарантією світової якості, переконаний голова ОП.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак подякував представникам креативної індустрії, «яка знайшла витончений спосіб пробитись через інформаційну стіну ворожої пропаганди».

Про це він написав у Facebook.

«Українці – неймовірні. Надзвичайно винахідливі і креативні. Нестандартно підходять до всього. У тому числі – до опору ворогові, – зазначив Андрій Єрмак. – Коли все закінчиться, зробимо нашу креативну індустрію ще крутішою. Певен, ви збиратимете цілі зграї каннських левів. Вас з голови до ніг осипатимуть AD Stars. Логотип львівської, чи київської, чи харківської дизайн-студії буде неодмінною гарантією світової якості. Працюймо на перемогу. Для перемоги».

Нагадаємо, 27 лютого ЄС оголосив, що забороняє мовлення російських пропагандистських каналів Russia Today і Sputnik.