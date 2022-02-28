Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ з території України.

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба українського парламенту.

До складу делегації увійшли:

голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія,

міністр оборони України Олексій Резніков,

радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк,

перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін,

народний депутат Рустем Умєров,

заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Оновлення. Білоруське інформагентство "БелТА" повідомило про початок переговорів російської та української делегацій. Перемовини відбуваються в Гомельській області, на кордоні України та Білорусі.

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія впевнений, що переговори з Російською Федерацією відбудуться лише в потрібному Україні напрямку.

"Переговори підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель", – написав Арахамія у фейсбуці вночі 28 лютого.

Відповідаючи на коментарі у фейсбуці, Арахамія уточнив: "Ми їдемо вислухати пропозиції. А потім уже будемо обговорювати, варто це того чи ні".