Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.
Про це повідомила пресслужба українського парламенту.
До складу делегації увійшли:
- голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія,
- міністр оборони України Олексій Резніков,
- радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк,
- перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін,
- народний депутат Рустем Умєров,
- заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.
Оновлення. Білоруське інформагентство "БелТА" повідомило про початок переговорів російської та української делегацій. Перемовини відбуваються в Гомельській області, на кордоні України та Білорусі.
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія впевнений, що переговори з Російською Федерацією відбудуться лише в потрібному Україні напрямку.
"Переговори підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель", – написав Арахамія у фейсбуці вночі 28 лютого.
Відповідаючи на коментарі у фейсбуці, Арахамія уточнив: "Ми їдемо вислухати пропозиції. А потім уже будемо обговорювати, варто це того чи ні".