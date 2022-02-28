YouTube заблокував в Україні пропагандистські російські канали

Доступ закрили "Первому каналу", "Россия 24" і "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Звезда" і ще низці каналів.

YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"Тепер окупант не зможе розповсюджувати та нав'язувати свої фейки в нашій країні. Відсьогодні в нас недоступні: "Первый канал", "Россия 24" і "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" і ще ряд каналів", - повідомили в пресслужбі Міністерства.

У відомстві подякували відеоохостингу за таке рішення.

"Це великий крок до нашої спільної перемоги", - наголосили в Мінцифри.

Нагадаємо, 26 лютого Міністерство культури та інформаційної політики України звернулось до сервісу YouTube з проханням заблокувати низку російських пропагандистських каналів.

Того самого дня відеохостинг оголосив, що через "надзвичайні обставини" призупиняє для RussiaToday та інших російських державних медіа можливість продавати рекламу на своїх каналах. Сервіс також заявив, що обмежить рекомендації відео, опубліковані цими каналами.