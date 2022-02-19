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Із космодрому Воллопс успішно запустили американо-українську ракету "Антарес"

Вона вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС. 

Із космодрому Воллопс успішно запустили американо-українську ракету "Антарес"
Фото: скрін

Із американського космодрому на острові Воллопс 19 лютого успішно запустили ракету-носій "Антарес", створену із залученням українських компаній.

Про це в Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Радію успішному запуску РН Антарес із космодрому Воллопс. Ракета вивела в космос корабель Cygnus, який поповнить запаси МКС і допоможе у відновленні її орбіти. РН "Антарес" створена Northrop Grumman за активної участі КБ Южний", Південмаш та інших українських компаній", – зазначив він. 

"Антарес" належить до ракет середнього класу. Призначена для запуску корисних вантажів до 8000 кг. 

У серпні 2021 американо-українська ракета-носій Antares вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС. Це стало 15-им заспуском. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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