Вона вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС.

Із американського космодрому на острові Воллопс 19 лютого успішно запустили ракету-носій "Антарес", створену із залученням українських компаній.

Про це в Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Радію успішному запуску РН Антарес із космодрому Воллопс. Ракета вивела в космос корабель Cygnus, який поповнить запаси МКС і допоможе у відновленні її орбіти. РН "Антарес" створена Northrop Grumman за активної участі КБ Южний", Південмаш та інших українських компаній", – зазначив він.

Радію успішному запуску РН #Антарес із космодрому Воллопс. Ракета вивела в космос корабель Cygnus, який поповнить запаси #МКС і допоможе у відновленні її орбіти. РН «Антарес» створена @northropgrumman за активної участі @YuzhnoyeSDO, #Південмаш та інших українських компаній. 🇺🇦🚀 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

"Антарес" належить до ракет середнього класу. Призначена для запуску корисних вантажів до 8000 кг.

У серпні 2021 американо-українська ракета-носій Antares вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС. Це стало 15-им заспуском.