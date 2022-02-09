Окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

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Упродовж минулої доби, 8 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Неподалік Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

У напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців немає.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше в ОРДЛО також зафіксували збройні сутички найманців з місцевим населенням.