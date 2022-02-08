В ОРДЛО зафіксували збройні сутички найманців з місцевим населенням

Командування Збройних сил Росії продовжує інтенсивне поповнення особовим складом зʼєднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях.

Однак агітаційна кампанія військоматів окупаційних адміністрацій лишається незадовільною. Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міноборони в Facebook.

"Окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців за рахунок населення тимчасово окупованих території в Донецькій та Луганській областях. Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону", – йдеться у повідомленні.

Паралельно з цим спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками “добровольців” з місцевим населенням, зокрема з використанням зброї.

Нагадаємо, в січні окупанти приховано завезли залізницею і автомобільним транспортом з території Росії до 9 тис. тонн пального, декілька танків, броньовані машини, артилерійські установки, БПЛА та інше озброєння.