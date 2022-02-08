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Що необхідно для роботи в охороні?

Що необхідно для роботи в охороні?

На ринку праці є багато пропозицій вакансій для охоронців. Без цих фахівців не можуть обійтися супермаркети, будівництво, торгово-розважальні центри, приватні агентства, державна служба охорони та інші заклади. У різних роботодавців перелік вимог до кандидатів на цю посаду може відрізнятись. Але основні вимоги до претендентів на цю посаду у всіх компаній однакові. Познайоммося з ними.

Вимоги до кандидатів на посаду охоронця

Якщо вас цікавить робота охорона Київ може запропонувати немало вакансій. Залежно від об'єкта, який потрібно охороняти, вимоги до кандидатури претендента можуть сильно відрізнятися. Але є низка вимог, які пред'являються всім охочим піти працювати в охорону. В перелік найважливіших вимог до бажаючих працевлаштуватися на таку посаду слід включити:

  • гарну фізичну форму;

  • відсутність алкогольної та наркотичної залежності;

  • стійкість до стресу;

  • відсутність психічних захворювань;

  • вік до 45-50 років;

  • відсутність судимостей.

Не обов'язково, але бажано, щоб зріст кандидата був не менше 170 см. Великою перевагою є служба у збройних силах чи силових структурах. Багато серйозних охоронних структур вимагають наявності у кандидата чинного дозволу на носіння зброї (вогнепальна, травматична або газова). Володіння навичками ведення рукопашного бою також є перевагою того, хто бажає зайняти місце охоронця. Якщо є досвід роботи, це значно підвищує шанс на працевлаштування.

Де шукати вакансії для охоронців?

Можна особисто відвідувати компанії та пропонувати свої послуги. Але найефективнішим способом є пошук вакансій через інтернет. Одним з найбільш популярних сервісів є OLX Робота. Цей інтернет-ресурс дозволяє шукати вакансії в будь-якому місті України.

Перевагою сервісу є зручність користування його інтерфейсом, а також велика кількість вакансій с різними вимогами. Регулярність появи нових пропозицій також можна віднести до переваг даного інтернет-ресурсу.

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