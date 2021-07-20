Офіційно працевлаштованих українців удвічі менше, ніж непрацюючих, - віцепрем'єр

Співвідношення офіційно працевлаштованих громадян до непрацюючих досягає 1:2.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Держава має розпочати соціальний діалог... Потрібно чесно дивитися на проблему. Не може одна людина працювати за двох", - сказав він під час форуму "Україна 30" у вівторок.

Водночас перший віце-прем'єр уточнив, що 40% робочих місць - державні: 20% у бюджетній сфері, ще 20% у держкомпаніях.

"Україна, високо тримаючи голову, оплачує пенсії на тимчасово окупованих територіях, не отримуючи звідти соціального внеску для покриття цих витрат. Також Україна несе повні зобов'язання з безробіття. І тільки дві ці суми разом перевищують 2 млрд євро", - зазначив Любченко.

"У 2020 році за посередництва офіційних ліцензіатів було працевлаштовано за кордоном трохи більше ніж 86 тис. наших громадян, а за оцінками експертів – майже 3 млн", - додав він.

Раніше повідомляли, що в Польщі працюють майже 1,5 млн українців.