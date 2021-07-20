Посол назвав число українських трудових мігрантів у Польщі

У Польщі сьогодні працюють майже 1,5 млн українців і навчаються орієнтовно 50 тис. українських студентів.

Про це заявив посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця, передає "Інтерфакс-Україна".

"Яка ситуація наразі в Польщі. Ми маємо зростання кількості трудових мігрантів. Якщо говорити порівняно з 2014 роком, то це приблизно у два-три рази. Нині йдеться приблизно про 1,5 млн українців, які працюють у Польщі", - сказав Дещиця на всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси".

Він зазначив, що орієнтовно 600 тис. українців офіційно платять податки до Фонду соціального страхування, а решта працюють на трудових договорах і податків не платять.

Окрім того, посол повідомив, що в 2014 році в Польщі було 680 фірм, де власниками були українці, а в 2021 році в Польщі 16 тис. підприємств, де власниками або співвласниками є українці.

Серед іншого, Дещиця повідомив, що наразі в Польщі навчаються майже 50 тис. українських студентів.