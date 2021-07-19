Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
Через руйнівну повінь у Західній Європі загинуло 180 людей, негода несе хаос в інших регіонах
Через руйнівну повінь у Західній Європі загинуло 180 людей, негода несе хаос в інших регіонах
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
На кордоні з РФ у Сумській області напали на прикордонників
На кордоні з РФ у Сумській області напали на прикордонників
ГоловнаПолітика

Естонія, Латвія та Литва відкрили кордони для українців

"Безвізовий вікенд у країнах Балтії? Тепер це знову можливо".

Естонія, Латвія та Литва відкрили кордони для українців
Фото: Макс Левин

Згідно з рекомендацією Ради ЄС Естонія, Латвія та Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Безвізовий вікенд у країнах Балтії? Тепер це знову можливо", - написав міністр у телеграмі.

Кулеба закликав звернути увагу, що в Литві правила в’їзду дещо відмінні від Латвії та Естонії. Повністю вакциновані українці можуть в’їжджати вільно, а хто ще не вакцинувався - з самоізоляцією.

Глава МЗС порадив українцям перевіряти всі детальні умови подорожей на сайті міністерства.

Нагадаємо, з 15 липня ЄС включив Україну до списку країн, для яких скасовано обмеження на поїздки. Рекомендація Ради має консультаційний характер і не є прямою вказівкою національним урядам.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні уряду в середу підкреслив, що рішення Євросоюзу є рекомендованим. Кожна держава-член розглядатиме включення України в національний "зелений список" та самостійно визначатиме умови в'їзду на свою територію.

Список країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на в’їзд, оновлюється що два тижні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також