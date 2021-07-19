Естонія, Латвія та Литва відкрили кордони для українців

"Безвізовий вікенд у країнах Балтії? Тепер це знову можливо".

Згідно з рекомендацією Ради ЄС Естонія, Латвія та Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Безвізовий вікенд у країнах Балтії? Тепер це знову можливо", - написав міністр у телеграмі.

Кулеба закликав звернути увагу, що в Литві правила в’їзду дещо відмінні від Латвії та Естонії. Повністю вакциновані українці можуть в’їжджати вільно, а хто ще не вакцинувався - з самоізоляцією.

Глава МЗС порадив українцям перевіряти всі детальні умови подорожей на сайті міністерства.

Нагадаємо, з 15 липня ЄС включив Україну до списку країн, для яких скасовано обмеження на поїздки. Рекомендація Ради має консультаційний характер і не є прямою вказівкою національним урядам.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні уряду в середу підкреслив, що рішення Євросоюзу є рекомендованим. Кожна держава-член розглядатиме включення України в національний "зелений список" та самостійно визначатиме умови в'їзду на свою територію.

Список країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на в’їзд, оновлюється що два тижні.