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Ізраїль не відкриється для щеплених проти ковіду іноземців із серпня, як планувалося

Кгромамдянам країни також не раадять мандрувати за кордон, поки у світі поширюється штам коронавірусу "Дельта".

Ізраїль не відкриється для щеплених проти ковіду іноземців із серпня, як планувалося

Уряд Ізраїлю відтермінував на невизначений термін відновлення поїздок до країни для повністю щеплених від коронавірусу іноземних громадян.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"З 1 серпня вакцинованим проти COVID-19 туристам не буде дозволено в'їжджати до Ізраїлю, як було встановлено раніше. Ми переносимо дату в'їзду туристів, це не відбудеться 1 серпня. На жаль, теперішня ситуація не дозволяє нам впускати туристів", - заявив генеральний директор Міністерства охорони здоров'я країни Нахман Еш.

Він також попередив ізраїльтян, що, поки у світі поширюється штам коронавірусу "Дельта", не варто мандрувати за кордон.

Еш зазначив, що уряд наразі вивчає, як обмежити поїздки - або шляхом розширення переліку країн, до яких забороняють виїзд, або іншими засобами.

Нагадаємо, 25 червня Ізраїль повернув масковий режим через поширення дельта-варіанта коронавірусу.

5 травня Ізраїль заборонив в'їзд до країни громадянам низки держав у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд. До списку потрапила і Україна. 11 червня Ізраїль виключив Україну зі списку країн, куди заборонено літати.

З 1 червня Ізраїль скасував усі карантинні обмеження, крім одного - чинною залишилася лише вимога носити маски у приміщеннях.

24 червня Ізраїль переніс відкриття кордонів для вакцинованих туристів на 1 серпня через "індійський" штам ковіду.

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