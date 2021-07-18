Ізраїль не відкриється для щеплених проти ковіду іноземців із серпня, як планувалося

Кгромамдянам країни також не раадять мандрувати за кордон, поки у світі поширюється штам коронавірусу "Дельта".

Уряд Ізраїлю відтермінував на невизначений термін відновлення поїздок до країни для повністю щеплених від коронавірусу іноземних громадян.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"З 1 серпня вакцинованим проти COVID-19 туристам не буде дозволено в'їжджати до Ізраїлю, як було встановлено раніше. Ми переносимо дату в'їзду туристів, це не відбудеться 1 серпня. На жаль, теперішня ситуація не дозволяє нам впускати туристів", - заявив генеральний директор Міністерства охорони здоров'я країни Нахман Еш.

Він також попередив ізраїльтян, що, поки у світі поширюється штам коронавірусу "Дельта", не варто мандрувати за кордон.

Еш зазначив, що уряд наразі вивчає, як обмежити поїздки - або шляхом розширення переліку країн, до яких забороняють виїзд, або іншими засобами.

Нагадаємо, 25 червня Ізраїль повернув масковий режим через поширення дельта-варіанта коронавірусу.

5 травня Ізраїль заборонив в'їзд до країни громадянам низки держав у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд. До списку потрапила і Україна. 11 червня Ізраїль виключив Україну зі списку країн, куди заборонено літати.

З 1 червня Ізраїль скасував усі карантинні обмеження, крім одного - чинною залишилася лише вимога носити маски у приміщеннях.

24 червня Ізраїль переніс відкриття кордонів для вакцинованих туристів на 1 серпня через "індійський" штам ковіду.