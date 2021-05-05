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Ізраїль заборонив українцям в’їзд через коронавірус

Також скасовано видані раніше дозволи.

Ізраїль заборонив українцям в’їзд через коронавірус
Фото: Мастер тура

Ізраїль заборонив в'їзд до країни громадянам низки країн у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

"Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль з 4 травня 2021 року в країну забороняється в'їзд іноземців із території України (зокрема і громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що ізраїльська сторона скасувала спеціальні дозволи, видані для в'їзду до країни до 1 травня 2021 року.

"Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися до компетентних органів Держави Ізраїль", - повідомляють у посольстві.

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