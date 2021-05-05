​У КМДА підрахували туристів, які відвідали Київ з початку року

За перший квартал 2021 року Київ відвідало 116 тисяч іноземних туристів. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

"Попри всі перепони, спричинені пандемією, іноземні туристи все одно відвідують Київ. Цьогоріч найбільше туристів, за даними Держприкордонслужби, приїхало до столиці з Білорусі – 10,5 тисячі осіб. Також 8,9 тисячі осіб приїхало з Ізраїлю та 8,3 тисячі – з Туреччини", - цитує її пресслужба КМДА.

Марина Хонда також додала, що до переліку країн, звідки приїхало найбільше туристів, увійшли США, Індія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Грузія. Окрім цього, за попередніми підрахунками, столицю відвідало і близько 300 тисяч внутрішніх туристів.

Марина Хонда також зазначила, що туристичний збір на початок травня склав 11 мільйонів 670 тисяч гривень.

Нагадаємо, за даними ООН, через пандемію у 2020 міжнародний туризм повернувся до рівня 1990 року.