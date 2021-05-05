Це перший подібний факт з часу дії режиму припинення вогню.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Збройні формування Російської Федерації обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони Спільного центру з контролю та координації (СЦКК).

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"На фоні збільшення інтенсивності обстрілів на Маріупольському напрямку, прагнучи зірвати системну роботу Української сторони СЦКК, російські найманці вдалися до безпрецедентного порушення – обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль спостережної групи", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, 3 травня у кузові автомобіля спостережної групи виявлено два вихідні кульові отвори, які стали наслідком обстрілу з кулемету калібру 7,62 мм. У ході верифікації події встановлено, що автофургон зазнав пошкоджень під час обстрілу з боку окупантів, що був зафіксований близько 18:40 зі сторони тимчасово окупованої Ужівки у напрямку населеного пункту Водяне.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Слід зазначити, що це перший подібний факт з часу дії заходів щодо всеохоплюючого режиму припинення вогню. Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом небажання РФ припинити війну в Україні та свідчить про спроби подальшої ескалації збройного протистояння вздовж лінії розмежування сторін", - наголошують у штабі ООС.

За фактом порушення Українська сторона СЦКК зібрала відповідну доказову базу та направлено ноту на адресу СММ ОБСЄ.

Як повідомляли, вночі 4 травня російсько-окупаційні війська обстріляли Мар’їнську центральну районну лікарню, що на Донеччині. В результаті обстрілу пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому наразі проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію.

Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Потерпілих немає.

У поліції кваліфікували обстріл лікарні як теракт.