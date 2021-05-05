Квітень у Києві став найхолоднішим з 2003 року

Температура була нижчою за кліматичну норму.

Середньомісячна температура повітря в Києві в квітні становила +8,0 градуса за Цельсієм. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, це на 2,0 градуса нижче від кліматичної норми.

Це був найхолодніший квітень з 2003 року.

Найхолодніше було 8 квітня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -0,5°С, а найтепліше – 30 числа, коли максимальна температура піднялась до +22,0 градусів.

Кількість опадів становила 45 мм, що близько до норми - на 3 мм більше за середні багаторічні показники.

Нагадаємо, що нова кліматична норма температури для квітня в Києві становить +10,0 градусів, тоді як раніше було +8,7 градусів.