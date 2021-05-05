Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
EMA почало перевірку китайської вакцини Sinovac, яку закупила Україна
EMA почало перевірку китайської вакцини Sinovac, яку закупила Україна
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
ГоловнаСуспільствоЖиття

Квітень у Києві став найхолоднішим з 2003 року

Температура була нижчою за кліматичну норму.

Квітень у Києві став найхолоднішим з 2003 року
Фото: kyivcity.gov.ua

Середньомісячна температура повітря в Києві в квітні становила +8,0 градуса за Цельсієм. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, це на 2,0 градуса нижче від кліматичної норми.

Це був найхолодніший квітень з 2003 року.

Найхолодніше було 8 квітня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -0,5°С, а найтепліше – 30 числа, коли максимальна температура піднялась до +22,0 градусів.

Кількість опадів становила 45 мм, що близько до норми - на 3 мм більше за середні багаторічні показники.

Нагадаємо, що нова кліматична норма температури для квітня в Києві становить +10,0 градусів, тоді як раніше було +8,7 градусів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також