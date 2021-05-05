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Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"

В жодній з прикордонних областей роботи ще не виконали.

Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"

Україна облаштувала 400 км протитанкового рову, 100 км паркану та 70 км колючого дроту в рамках облаштування кордону з Росією, яке почалося у 2014 році в рамках так званого проєкту "Стіна".

Про це сказав у інтерв'ю "РБК-Україна" голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Він нагадав, що назва "Стіна" є чисто умовною, бо "немає такої стіни, яка б нас надійно від неї захистила, стала своєрідним саркофагом від російських "іскандерів" і танків".

"Якщо ж казати про інженерне облаштування кордону, то, на мій погляд, воно повинне забезпечувати 100% контроль за лінією державного кордону. Саме таке інженерне облаштування ми і проводимо. Облаштовуємо протитанковий рів, контрольно-слідову смугу, рокадну дорогу і завершуємо це все створенням системи відеонагляду. Тобто ми будуємо вежі, на які встановлюємо відеокамери і тепловізори, які постійно в форматі 24/7 забезпечують контроль за державним кордоном", - сказав Дейнеко.

За його словами, прикордонники завершують роботи з облаштування кордону в Харківській області. Частину робіт виконали в Чернігівській області, одну ділянку зробили в Луганській області, а у Сумській області поки що йдуть тільки проєктно-вишукувальні роботи.

"За весь час робіт облаштовано близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану", - сказав Дейнеко, поскаржившись на недофінансування.

У 2014 році на "Стіну" планували виділити 4 млрд гривень. Потім проєкт урізали до 2,5 млрд гривень, з яких 2 млрд вже закінчились.

Щоб зменшити собівартість робіт, ДПСУ була змушена навіть сама налагодити виробництво колючого дроту.

"Ми потребуємо 450 тисяч бухт дроту. Вартість однієї – 6 тисяч гривень. Це 2,7 млрд гривень, які ніхто і ніколи нам не дасть. Ми пішли іншим шляхом – побудували цех, отримаємо обладнання і будемо виготовляти цей дріт самі", - сказав Дейнеко.

Нагадаємо, проєкт інженергого облаштування українського кордону з Росією, що мав назву "Європейський вал", або "Стіна", почали реалізовувати в 2014 році. У листопаді 2018-го його реалізацію продовжили до 2021 року.

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