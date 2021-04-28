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Росія досі не почала відводити війська від східних кордонів України

Польові табори у Воронезькій області залишаються на місці.

Росія досі не почала відводити війська від східних кордонів України
Фото: скрін відео Sky News

Росія досі не почала відводити війська від східних кордонів України, заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму", - розказав начальник прикордонників.

В той же час сили і техніка в військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар в Воронезькій області залишаються на місці.

"Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо", - сказав голова Держприкордонслужби.

На його думку, говорити про те що, Росія відведе всі свої війська від кордонів України ще зарано.

Нагадаємо, що в березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

В той же час військові аналітики зазначають, що в травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону. Однак, тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.

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