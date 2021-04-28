У Зеленського є формальна підстава розпустити Верховну Раду, - Стефанчук

Водночас він зазначив, що про такі наміри Зеленського йому не відомо.

Віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук вважає, що у Володимира Зеленського є тільки одна формальна підстава для розпуску Верховної Ради. Втім чи буде ця підстава використана - "питання до президента", повідомив він у інтерв'ю "Українській правді".

"Так сталося, що в період з грудня по січень, я звісно можу помилятися, бо якраз тоді хворів, Верховна Рада не збиралася більше 30 днів. Тобто і це є формальною підставою для таких речей. Але чи буде таке право використано президентом чи ні, я не знаю, тому що я можу виходити з того, що сказав президент – поки робота Верховної Ради буде ефективною, спрямованою на виконання програми президента, Верховна Рада працювати буде", - зазначив він.

Руслан Стефанчук додав, що з ним розмов про розпуск Ради не вели.

Нагадаємо, в лютому голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що підстав для розпуску Верховної Ради немає. Конституційно цей процес можна запустити, якщо Рада не збирається протягом 30 днів, але зимова перерва в роботі була викликана локдауном.

"Згідно з рішенням КСУ 2004 року, було чітко виписано, що 30 днів починають рахуватися з дня, коли за планове засідання Верховної Ради не змогло відбутися. Тобто, якби ми зібралися і не змогли працювати, то така процедура, і розпочався б відлік 30 днів. Сьогодні, на щастя, таких проблем немає".