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Росія намагається виключити з ТКГ українських представників Донецької та Луганської областей, - Гармаш

"Ми дуже заважаємо Росії в суб'єктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту. А для неї в цьому - весь сенс Мінська".

Росія намагається виключити з ТКГ українських представників Донецької та Луганської областей, - Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Російська сторона намагається виключити громадських експертів, представників Донецької і Луганської областей від України з переговорного процесу по Донбасу.

Про це повідомив представник окремих районів Донецької області в ТКГ від України Сергій Гармаш.

"Сьогодні, на неформальній зустрічі учасників консультацій, а офіційне засідання робочої групи так і не відбулося, черговий раз було озвучено пропозицію працювати в колишньому складі, тобто з повноважними представниками, до яких Москва відносить і запрошених з Донецька і Луганська (насправді із Москви) Михайлову і Мірошника", - написав Гармаш на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, "мета полягає в намірі Росії повернути монополію на представництво в переговорах від ОРДЛО московським маріонеткам і викинути з переговорного процесу переселенців".

"Ми дуже заважаємо Росії в суб'єктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту. А для неї в цьому - весь сенс Мінська", - зазначив Гармаш.

За його словами, позиція представника України в політичній робочій групі ТКГ Андрія Костіна була і залишається незмінною: участь Пирогової (представника терористів, - ред.) автоматично означає вихід українських представників з переговорної кімнати.

"Але елементи шантажу шляхом нагадування про складність загальної геополітичної ситуації і військове загострення сьогодні вже звучали. Завтра на ТКГ, вони, напевно, теж будуть застосовуватися. Подивимося, наскільки стійким до них виявиться Леонід Макарович", - написав Гармаш.

"Сподіваюся, що наше керівництво, в своєму прагненні до миру, не забуде про те, через що взагалі вся ця війна і заради чого багатотисячні жертви. Мета - не мир за всяку ціну, мета - територіальна цілісність і суверенітет над всією територією, тобто - збереження державності України. Суб'єктивізація ОРДЛО (а по суті - "автономія" "ДНР" - "ЛНР") з цією метою ніяк не корелює. І будь-який крок у напрямку їх суб'єктивізації шляхом нашого витіснення з переговорного процесу (чим би його виправдовували) - веде до реалізації мети Москви, а не України", - резюмував Гармаш.

Нагадаємо, що в березні політична група ТКГ пішла на перерву через запропоновану Росією "експертку" з Донецька Маю Пирогову.

Гармаш заявив, що так звані громадські радники ОРДЛО виступили на засіданні ТКГ із своїм "планом дії". А модератор ОБСЄ Морель тиснув, щоб на ТКГ розглядали і їхній план.

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