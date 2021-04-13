Окупанти запропонували виключити з переговорів засуджену за тероризм "експертку" в обмін на вигнання Казанського, - Гармаш

Представники ОРДЛО запропонували прибрати з переговорного процесу засуджену за тероризм "експертку" Маю Пирогову, якщо українську делегацію покине Денис Казанський, проти якого бойовики порушили кримінальну справу.

Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

Україна, як відомо, заявила, що не сидітиме за одним переговорним столом (нехай і віртуальним) з людиною, засудженою судом і оголошеною в розшук.

"Запрошені РФ представники ОРДО сьогодні підійшли до проблеми "творчо" і, симетрично Україні, заявили, що в "республіці" відкрито справу проти члена української делегації Дениса Казанського, тому для них є неприйнятною його участь у переговорах. Це через 11 місяців роботи Дениса в ТКГ! Його звинувачують за статтею, яка передбачає смертну кару з конфіскацією майна. Правда, запрошена РФ з ОРДЛО експерт товариш Михайлова не змогла відповісти на питання офіційного представника України в політичній підгрупі Андрія Костіна, "судом якої держави засуджений пан Казанський?"", - розповів Гармаш.

За його словами, крім обміну Пирогової на Казанського, російські представники з ОРДЛО запропонували ще два варіанти: просто ігнорувати факт наявності кримінальних справ і продовжувати працювати з Пироговою і Казанським; або взагалі продовжувати переговори тільки "офіційними" представниками "сторін", без участі експертів і радників.

"Представник України залишився принциповим: усі члени української делегації введені в неї офіційними нотами МЗС і будуть брати участь у засіданнях робочих груп та ТКГ. Також А. Костін нагадав, що сторонами переговорів є Україна і Росія за посередництва ОБСЄ, ОРДЛО - не є членами ТКГ. Загалом, трюк, задуманий Росією для усунення з переговорного процесу легітимних представників ОРДЛО від України, або перетворення політгрупи у пріснопам'ятну "Консультативну раду" - не вдався. Навіть на тлі військово-психологічного та інформаційного тиску Росії на Україну. Останнє - для мене особливо важливо", - резюмував український представник ОРДЛО.

Гармаш додав, що формальна частина засідання робочої групи ТКГ з політичних питань сьогодні так і не почалася.

"Посол Морель дипломатично переніс її на 27 квітня. За цей час він сподівається, що ТКГ вдасться якось урегулювати проблему з терористкою Маєю Пироговою, яку ОРДО приводять на переговори без усякого офіційного статусу і легітимізації", - пояснив він.

Нагадаємо, що у березні політична група ТКГ пішла на перерву через запропоновану Росією "експертку" з Донецька Маю Пирогову.

Гармаш заявив, що так звані громадські радники ОРДЛО виступили на засіданні ТКГ із своїм "планом дії". А модератор ОБСЄ Морель тиснув, щоб на ТКГ розглядали і їхній план.

У січні Гармаш також повідомляв, що ОБСЄ знову допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО. Тоді Гармаш зазначив, що координатор підгрупи від ОБСЄ П’єр Морель "не зміг відповісти на запитання української делегації про те, хто ці люди, присутні на засіданні, сказавши, що на переговорах не прийнято порушувати питання статусу учасників".