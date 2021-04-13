"Не тільки на словах, а й на ділі", - Столтенберг про підтримку України з боку НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Альянс підтримує Україну в умовах агресії з боку РФ не тільки на словах, а й на ділі.

Про це генсек Альянсу заявив на пресконференції, яка відбулася з нагоди засідання Комісії Україна-НАТО у вівторок в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

Так Столтенберг відреагував на питання, що б він сказав на те, що всі розмови про підтримку і серйозну стурбованість є тільки словами, які можна ігнорувати.

"Що ми бачимо з 2014 року (рік початку російської агресії - ред.), то це те, що НАТО надає значну підтримку Україні по-різному. Ми висловили сильну політичну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, союзники і НАТО надають і практичну підтримку, ми допомагаємо будувати інституції у сфері безпеки й оборони, модернізувати Збройні сили. Союзники також надають навчання, участь у спільних навчаннях, а також підтримують іншим чином", - пояснив він.

Столтенберг зазначив, що НАТО й Україна розвинули "сильне партнерство", яке посилилося за останні роки також за допомогою надання Україні спеціального статусу партнера з розширеними можливостями.

"Це важливе партнерство, і воно демонструє цінність, яку НАТО надає партнерству з Україною", - запевнив генсек альянсу.

Він нагадав, що в організації є "дуже обмежена кількість партнерів з розширеними можливостями - Швеція, Фінляндія, Грузія, Йорданія і Австралія".

"Тепер і Україна. Це - платформа, щоб і далі зміцнювати наше політичне і практичне співробітництво, працювати разом. Це добре для України, і добре для союзників по Альянсу. Я вітаю оновлені зобов'язання і сильні сигнали важливості тісного партнерства, яке демонструється за допомогою партнерства з розширеними можливостями", - додав генсек НАТО.

Крім того, він нагадав і про збільшення присутності НАТО у Чорноморському регіоні і в Чорному морі великою кількістю кораблів, збільшенням візитів у порти.

"Союзники по НАТО також відповіли збільшенням готовності наших сил, ми також посилили нашу присутність у східній частині альянсу, в Балтійському регіоні. Все це було зроблено як реакція на агресивні дії Росії щодо України. Це підтримка, яка демонструє не тільки слова, а й справи, і під час зустрічі сьогодні ми також обговорювали, як і далі можемо підсилити наше партнерство і демонструвати підтримку Україні", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, що Україна для НАТО має статус країни розширених можливостей. Нещодавно балтійські держави ініціювали обговорення можливості надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що Альянс – "це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ".

У Білому домі також заявили, що офіційний Вашингтон всіляко підтримує євроатлантичні прагнення Києва, проте рішення щодо приєднання України до НАТО буде ухвалюватися безпосередньо Альянсом.