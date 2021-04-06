Столтенберг подзвонив Зеленському для висловлення занепокоєності через Росію (оновлено)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подзвонив президенту України Володимиру Зеленському на тлі нарощування Росією військової міці на кордонах.

Про це Столтенберг повідомив у Twitter.

"Я зателефонував президенту Зеленському висловити серйозне занепокоєння щодо російської військової активності довкола України та тривалих порушень режиму припинення вогню. НАТО міцно підтримує суверенітет і територіальну цілісніть України. Ми, як і раніше, триваємося нашого тісного співробітництва", - написав він.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2021

Оновлення. У ході розмови Зеленський поінформував Столтенберга щодо стягування Росією військ до кордонів України та підвищення їхньої готовності до наступальних дій, повідомили у пресслужбі Офісу президента. Він також розповів про нарощення агресії на тимчасово окупованих територіях.

"Останні тижні ми спостерігаємо дуже небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ і кількості загиблих українських захисників", - зазначив президент.

Зеленський додав, що "одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ (план дій щодо членства. - Ред.) стане справжнім сигналом для РФ".

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді повідомив про додаткове розгортання російських сил біля кордону.

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, зокрема до наступу вглиб території України.

Міністр оборони США запевнив, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії.

Крім того, посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.

Минулої п'ятниці президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

Докладніше про те, що відбувається на російських кордонах зараз і чим це може загрожувати Україні читайте в матеріалі LB.ua "Якщо завтра – війна?".

У понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорив з головою українського МЗС Дмитром Кулебою російську військову активність на кордонах із Україною. Він запевнив Україну в підтримці з боку ЄС на тлі російської військової активності.

У Кремлі тим часом заявили, що РФ не є загрозою Україні, попри перекидання військ до українських кордонів.

Після цього Вашингтон звернувся до Москви за поясненнями в зв'язку з пересуванням російських військ біля українських кордонів.