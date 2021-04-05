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Кремль заявив, що перекидання військ до українського кордону не є загрозою для України

Пєсков пояснив пересування армії цілями безпеки.

Кремль заявив, що перекидання військ до українського кордону не є загрозою для України
Дмитрий Песков
Фото: EPA/UPG

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ не є загрозою Україні, незважаючи на перекидання військ до українських кордонів.

"Російська армія пересувається російською територією в тих напрямках, в яких вважає за потрібне, в тому вигляді, в якому вважає за потрібне, для забезпечення надійної безпеки нашої країни", - цитує Пєскова агентство ТАСС.

Він заявив, що "це не повинно ні в кого викликати ні найменшого занепокоєння".

"Росія не є загрозою ні для однієї країни світу, в тому числі не становить загрозу для України", - сказав Пєсков.

В той же час він додав, що на лінії фронту в Донецькій та Луганській областях України спостерігається "малоконтрольована стрілянина" та зростання напруженості.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

За даними команди розслідувачів Conflict Intelligence Team, до кордонів України перекидають деякі частини аж із Сибіру, а у Крим відправили 76-у десантну дивізію із Пскова, яка в 2014 році воювала в Україні.

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