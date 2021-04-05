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На кордоні з Білоруссю застрелився український військовий

Трагедія сталася у п’ятницю, 2 квітня, у Ковельському районі.

На кордоні з Білоруссю застрелився український військовий
Архив

У Волинській області на кордоні з Білоруссю застрелився український військовий.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Трагедія трапилася ввечері у п’ятницю, 2 квітня.

"Перебуваючи в прикордонному патрулі по охороні державного кордону з Республікою Білорусь, покінчив з життям самогубством 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаїв. Військовослужбовець вистрелив собі у голову з автомата", - йдеться у повідомленні.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Слідство триває.

Нагадаємо, у четвер вранці, 4 березня, на території управління патрульної поліції Львівщини застрелився 34-річний поліцейський.

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