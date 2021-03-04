У Львові застрелився 34-річний патрульний

Він працював у патрульній поліції Львівщини протягом трьох років.

У четвер вранці, 4 березня, на території управління патрульної поліції Львівщини від вогнепального поранення помер поліцейський.

Про це повідомило видання ZAXID.NET, а також підтвердили джерела у правоохоронних органах.

34-річний поліцейський вранці заступав на зміну. Він отримав зброю, а потім зайшов у біотуалет на території управління, де вистрелив собі в голову.

Відомо, що чоловік був родом з Волині, він служив у патрульній поліції Львівщини більше трьох років.

Згодом начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко підтвердив смерть патрульного.

Нагадаємо, раніше ДБР оголосило підозру заступнику начальника охорони колонії Миколаєва, у якій застрелилася інспекторка.