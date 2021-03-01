​ДБР оголосило підозру заступнику начальника охорони колонії Миколаєва, у якій застрелилася інспекторка

Встановлено, що він незаконно допускав молодшу інспекторку до чергування зі зброєю.

Слідчі Державного бюро розслідувань міста Миколаїв повідомили про підозру першому заступнику начальника установи – заступнику начальника установи з нагляду і безпеки, охорони та оперативної роботи Державної установи "Петрівська виправна колонія № 49".

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Встановлено, що заступник охорони незаконно допускав молодшу інспекторку відділу охорони до чергування зі зброєю.

"24 липня 2020 року жінка загинула на території колонії під час несення служби в результаті самогубства із застосуванням незаконно виданої зброї. Таким чином, перший заступник начальника підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - пояснили в Бюро.

Фото: dbr.gov.ua

Наразі підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині рецидивіст із 10 судимостями втік із виправного центру на мопеді.