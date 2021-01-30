У Мін'юсті розповіли про плани створити "модельні в'язниці", у яких можна грати в футбол з охоронцями і готувати собі їжу

До ув'язнених ставитимуться більш гуманно, а відбувати термін покарання вони будуть в кращих умовах.

В Україні можуть з'явитися так звані "модельні в'язниці", у яких до ув'язнених будуть ставитися більш гуманно, а відбувати термін покарання вони будуть в кращих умовах.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю "Фактам".

"Необхідність щось міняти в системі назріла не просто давно, а дуже давно. Просто потрібно нарешті з чогось починати. Ми зараз поки займаємося аналізом: скільки наша ідея з модельними в'язницями буде коштувати? Скільки в неї потрібно вкласти грошей? Крім того, ми повинні зрозуміти: чи буде зниження рівня рецидиву в ув'язнених, які відбували покарання трохи в інших умовах, ніж це відбувається зараз ", - сказала вона.

Основна ідея "модельної в'язниці" - це те, що персонал місць позбавлення волі повинен ставитися до засуджених по-іншому, м'якше.

"У персоналу є свої обов'язки. Якщо у них буде час і бажання, якщо буде можливість, вони за власним бажанням можуть і пограти в футбол з ув'язненими. Чому ні? Можна з ув'язненими разом на одній кухні готувати їжу і навіть відвідувати будь-якої віртуальний музей ", - пояснила Висоцька.

Також ув'язнені повинні вміти планувати самі свої доходи і витрати.

"Заробив - отримай всі гроші на руки і розпоряджайся ними. Щось заощадив - відклади на майбутнє. Модельне установа повинна відрізнятися від нашого з вами життя тільки тим, що ув'язнені вимушено обмежені у просторі. Всі інші блага, які є у нас з вами, мають бути і у засуджених. Крім свободи. Позбавлення волі - це вже само по собі покарання. Рано чи пізно термін позбавлення волі закінчується. і вчорашнім ув'язненим доведеться жити далі поруч із нами ", - розповіла Висоцька.

Нагадаємо, Міністерство юстиції планувало великий розпродаж в'язниць протягом літа-осені 2020 року. Продавати планували великі занедбані комплекси, які ніким не використовуються, але на охорону та утримання яких витрачаються гроші платників податків.

Голова Мін'юсту Денис Малюська зявив, що минулого року цього не сталося "через численні бюрократичні перешкоди", а у 2021-му будуть виставлені на продаж щонайменше чотири в’язниці.

Також буде запроваджена система рейтингування в'язниць.

Також в Україні триває експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах . Він триватиме до 31 грудня 2021 року, а потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг. Мін'юст також запустив у продаж подарункові сертифікати у платні камери СІЗО.