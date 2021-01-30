Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 30 січня, в Києві відбулася смолоскипна хода на честь Героїв Крут.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Учасники ходи зібралися о 16:00 біля метро Арсенальна, звідки вирушили до Аскольдової Могили вшанувати полеглих героїв. Організувала акцію ВО "Свобода".

Смолоскипною ходою націоналісти та представники патріотичної спільноти традиційно вшанують пам'ять українців, які на станції Крути стали проти чисельно переважаючого війська більшовиків.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, бій під Крутами, який відбувся в січні 1918 року через лічені дні після проголошення незалежності УНР, став для України символом героїзму та самопожертви. Кілька сотень українських воїнів зуміли тоді на кілька днів зупинити наступ Росії на Київ. Це дало змогу представникам Української Народної Республіки 9 лютого 1918 року підписати Брестський мирний договір із країнами Четверного союзу, що означало визнання самостійної України суб’єктом міжнародних відносин.

Наступ більшовиків на станції Крути зупинили українські частини, підкріпленням до яких стали курсанти Київської юнацької військової школи, студенти та гімназисти з Києва і ще кілька десятків добровольців із підрозділів Вільного козацтва з Ніжина. Загалом 29 січня 1918 року в Крутах було до 520 українських вояків при 16 кулеметах та з однією гарматою на залізничній платформі. У росіян була десятиразова перевага в живій силі, вони мали бронепотяг та артилерію.

Українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряви, після чого вони відступили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії.

Одна студентська чота – 27 юнаків, – заблукавши у темряві, повернулася до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. Вони потрапили в полон. Полонених катували, а потім стратили. Згодом частину героїв поховали на Аскольдовій могилі в Києві.

Втрати українських військ під Крутами оцінюють у 70-100 загиблих. Втрати бiльшовицьких військ сягали 300 вояків.