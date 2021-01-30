Суд зобов’язав знести самочинно збудований готель на Оболоні

Готель звели на вул. Вишгородській без будь-яких дозволів, зазначили у прокуратурі.

За позовом Київської місцевої прокуратури № 5 Господарський суд міста Києва зобов’язав товариство знести самочинно збудований готель по вул. Вишгородській у Оболонському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Встановлено, що суб’єкт господарювання без будь-яких дозвільних документів зайняв частину земельної ділянки, що перебуває у постійному користуванні ДП “Агрокомбінат “Пуща-Водиця” у Оболонському районі столиці та самочинно збудував на ній об’єкт комерційного призначення – готель площею 522,5 кв. м”, – йдеться у повідомленні.

Вказана земельна ділянка належить до земель сількогосподарського призначення, рішень про зміну цільового призначення та передачу її в оренду не приймалось.

Тому прокуратура пред’явила позов до господарського суду міста Києва з вимогою зобов’язати товариство здійснити знесення самочинно збудованого об’єкта нерухомого майна.

За наслідками розгляду справи суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов.

Нагадаємо, Касаційний господарський суд задовольнив заяву Київради та скасував рішення по закриття справи щодо так званого "будинку-монстра" по вул. Нижній Вал, 27-29 на Подолі.