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У більшості областей України сьогодні – сніг з дощем

На дорогах, крім південно-східної частини, – ожеледиця. 

У більшості областей України сьогодні – сніг з дощем
Фото: pmg.ua

Вдень 30 січня в Україні сніг, на Закарпатті, у південних, східних та більшості центральних областей – з дощем.

Про це інформує пресслужба МВС.

На дорогах, крім південно-східної частини, – ожеледиця. В приазов'ї та в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура від 2° морозу до 3° тепла, у східних областях та південній частині 2-7° тепла.

На Київщині– невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, температура 0-2° морозу.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на лютий 2021 року. Температура очікується на 1,5-2 градуси вищою від середніх багаторічних значень.

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