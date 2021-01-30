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В Україні через негоду знеструмленими залишаються 108 населених пунктів

Без світла залишилися мешканці Одеської та Миколаївської областей.

В Україні через негоду знеструмленими залишаються 108 населених пунктів
Фото: yavoriv-info.com.ua

Станом на ранок 30 січня в Україні знеструмленими залишаються 108 населених пунктів у двох областях.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

75 населених пунктів – в Одеській області та 33 – у Миколаївській. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як інформує Служба автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.

“Залишається обмеженим рух великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса – Рені, М-16 Одеса – Кучурган в Одеській області та М-13 Кропивницький – Платонове у Миколаївській області”, – йдеться у повідомленні.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено 1030 працівників та 840 одиниць техніки.

З початку негоди підрозділи ДСНС відбуксирували понад 1150 автомобілів, зокрема 31 карету швидкої медичної допомоги та 29 автобусів. Вони надали допомогу понад 2100 особам (з них 3 породіллі), прибрали 102 повалених дерева і розчистили від снігу 870 км дорожнього покриття.

Від ДСНС залучалося 1293 чоловік та 426 одиниць техніки.

Нагадаємо, 28 січня в Одеській області, на автодорозі М-05 Київ-Одеса, через негоду утворився чотирикілометровий затор із 100 великогабаритних автівок.

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