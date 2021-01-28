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На Одещині через негоду утворився чотирикілометровий затор із 100 вантажівок

Працює снігоприбиральна техніка, рух перекрито.

На Одещині через негоду утворився чотирикілометровий затор із 100 вантажівок
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Одеській області, на автодорозі М-05 Київ-Одеса, через негоду утворився чотирикілометровий затор із 100 великогабаритних автівок.

Про це повідомила Державна служба  з надзвичайних ситуацій.

"Поблизу с. Петровірівка Ширяївського району Одеської області на автодорозі М-05 Київ-Одеса через замети й ожеледицю утворився затор із великогабаритних транспортних засобів (близько 100 од., майже 4 км). Працює снігоприбиральна техніка. Рух перекрито", - йдеться у повідомленні.

Крім того, біля села Маяки Біляївського району на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на відстані близько 15 км від Одеси) також утворився затор із великогабаритних транспортних засобів (до 50 од., близько 2 км). Рух там також перекрито.

Станом на сьогодні 14:00, на Одещині  заборонено рух транспортних засобів усіх видів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса-Кучурган і на всіх автодорогах місцевого значення.

Нагадаємо, в Одеській та Миколаївській областях оголосили червоний рівень небезпеки через погіршення погоди.

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