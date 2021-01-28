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Зеленський ввів стипендії для найкращих учасників ЗНО і премії для переможців шкільних олімпіад

Президент підписав указ через тиждень після того, як схожу ініціативу озвучила Рада.

Зеленський ввів стипендії для найкращих учасників ЗНО і премії для переможців шкільних олімпіад

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування президентських стипендій учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати.

Про це  повідомила пресслужба Офісу президента.

Цей же указ передбачає створення премій Президента України для переможців та міжнародних всеукраїнських учнівських олімпіад і грантів Президента України на навчання за кордоном.

"Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх старатися й надалі. Такі талановиті й цілеспрямовані діти побудують сильну та успішну Україну", – зазначив глава держави.

Скільки саме платитимуть школярам та випускникам, поки не відомо. Кабмін має протягом двох місяців розробити та затвердити порядки призначення та виплати стипендій та премій. Але відомо, що розмір президентської стипендії для учнів ПТУ зараз становить 1420 гривень, для студентів - 2130 і 2720 гривень.

Нагадаємо, що схожа ініціатива зараз знаходиться на розгляді в Верховній Раді. Там планують заснувати парламентську премію дял найкращих учасників ЗНО. Проєкт передбачає, що 30 найуспішніших випускників, які за сумою балів з чотирьох предметів набрали 790 балів і більше, в тому числі один предмет склали на 200 балів, отримають премію 100 тис. гривень.

Проєкт пройшов розгляд в профільному комітеті на минулому тижні.

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