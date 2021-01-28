В річці Либідь біля вокзалу знайшли тіло безвісти зниклого військового

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В річці Либідь недалеко від Центрального залізничного вокзалу Києва знайшли тіло безвісти зниклого військовослужбовця.

Про це в четвер, 28 січня, повідомила пресслужба поліції Києва.

25-річний військовослужбовець з Вінницької області перестав виходити на зв'язок ще на початку січня, і його мати звернулася в поліцію.

Чоловіка знайшли на записах відеоспостереження з вокзалу. Виявилося, що перед зникненням він проводжав товаришів по службі на потяг.

Через кілька днів пошуків тіло зниклого знайшли в сусідній річці.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Ми провели спецоперацію з розшуку чоловіка, опитали десятки свідків. Цілодобово наряди поліції відпрацьовували можливі маршрути руху зниклого та встановили, що військовослужбовець перебував біля річки Либідь. Не дивлячись на низьку температуру, водолази занурювались у водойму, а кінологи зі службовими собаками ретельно обстежували прилеглі території. У результаті, ми знайшли у воді тіло 25-річного вінничанина. За даним фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - розказав начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту Андрій Жувак.

Поліцейські продовжують встановлювати обставини події. Досудове розслідування триває.