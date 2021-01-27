Міноборони замовило у "Мотор Січ" розробку корабельного гелікоптера

Гелікоптер виконають у двох версіях - пошуково-рятувальній та протичовновій.

Міністерство оборони України замовило у "Мотор Січ" розробку корабельного гелікоптера, призначеного для посилення берегової авіації Військово-морських сил України, а також озброєння корветів за турецьким проектом Ada.

Про це повідомляє пресслужба "Мотор Січ".

"Гелікоптер Мі-2 розглядається як базова модель, яку буде переоснащено додатковим обладнанням і механізмами, а також піддано ремоторизації та оновленню за принципом Мі-2МСБ", - йдеться у повідомленні.

Розробка гелікоптеру відбуватиметься із тотальною цифровізацією всіх систем та в декілька етапів:

протягом 2021 року - отримання готової першої машини у вигляді гелікоптеру берегового базування. до 2023 року - створення гелікоптеру для корвета, що включає в себе встановлення механізму складання лопатей, щоб він міг розміститися в ангарі корабля.

Гелікоптер виконають у двох версіях - пошуково-рятувальній та протичовновій.

Нагадаємо, 24 грудня "Мотор Січ" провела льотні випробування композитних лопатей для вертольотів Мі-8 та металевих - для Мі-24 українського виробництва.