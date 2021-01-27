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Міноборони замовило у "Мотор Січ" розробку корабельного гелікоптера

Гелікоптер виконають у двох версіях - пошуково-рятувальній та протичовновій.

Міноборони замовило у "Мотор Січ" розробку корабельного гелікоптера
Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Міністерство оборони України замовило у "Мотор Січ" розробку корабельного гелікоптера, призначеного для посилення берегової авіації Військово-морських сил України, а також озброєння корветів за турецьким проектом Ada.

Про це повідомляє пресслужба "Мотор Січ".

"Гелікоптер Мі-2 розглядається як базова модель, яку буде переоснащено додатковим обладнанням і механізмами, а також піддано ремоторизації та оновленню за принципом Мі-2МСБ", - йдеться у повідомленні. 

Розробка гелікоптеру відбуватиметься із тотальною цифровізацією всіх систем та в декілька етапів:

  1. протягом 2021 року - отримання готової першої машини у вигляді гелікоптеру берегового базування.
  2. до 2023 року - створення гелікоптеру для корвета, що включає в себе встановлення механізму складання лопатей, щоб він міг розміститися в ангарі корабля.

Гелікоптер виконають у двох версіях - пошуково-рятувальній та протичовновій.

Нагадаємо, 24 грудня "Мотор Січ" провела льотні випробування композитних лопатей для вертольотів Мі-8 та металевих - для Мі-24 українського виробництва.

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