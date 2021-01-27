Радники лідерів країн "нормандської четвірки" домовилися продовжити консультації

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у середу взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки", що відбулася у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє пресслужба ОФісу президента.

"Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.

Нагадаємо, 21 січня в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Під час засідання глава української делегації Леонід Кравчук запропонував координатору політичної підгрупи П'єру Морелю виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть "найкращі пропозиції сторін". За словами Кравчука, вироблення єдиного документу, який мають ухвалити лідери "нормандського формату", є головним дороговказом для подальшої роботи ТКГ.

Заплановану на 22 січня конференцію радників перенесли на 27 січня через трагедію у Харкові, де загинули 15 людей.