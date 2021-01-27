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МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях

Причина - погіршення погодних умов.

МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
Фото: www.obozrevatel.com

Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам освіти семи областей через погіршення погодних умов бути готовими перейти на дистанційне навчання.

Відповідний терміновий лист, який стосується навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів, був розісланий у середу, 27 січня, повідомили в пресслужбі Міносвіти.

"Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів освіти Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей у період ускладнення погодних умов бути готовими до ухвалення рішення щодо організації освітнього процесу в дистанційній формі (без відвідування закладів освіти)", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, всім обласним департаментам (управлінням) освіти і науки, закладам вищої освіти, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління МОН, рекомендовано вжити додаткових заходів щодо попередження переохолодження учасників освітнього процесу на період ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, в Одеській та Миколаївській областях оголосили червоний рівень небезпеки через погіршення погоди.

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