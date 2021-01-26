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Суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Портнова.

Суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності
Міноствіти
Фото: Макс Требухов

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов ексголови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова і зобов'язав Міністерство освіти та науки переглянути підручник з історії України щодо висвітлення подій Революції гідності.

Про це йдеться у рішенні суду від 21 січня.

Спершу Портнов звернувся до Міносвіти з вимогою переглянути вісім підручників для 5-11 класів з історії України, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках. Також він вимагав переглянути навчальні програми, в яких є опис подій 2013-2014 років, зокрема Революції гідності.

МОН відхилив вимогу Портнова, і тоді він звернувся до суду. Портнов заявив, що історія з 2013 року у підручниках викладається "однобічно, з вигадуванням фактів", а також "містить ознаки спотворення інформації та подій, що мали місце у період 2013-2014 років, маніпулювання фактами та оцінками подій цього періоду".

Суд визнав протиправною бездіяльність МОН, коли відомство відмовилося переглянути підручники. Також міністерство зобов'язали переглянути підручники для 5-11 класів, що вийшли друком у 2018-2019 роках. Крім того, МОН має оплатити судові витрати у розмірі 1 681,60 гривень. Рішення суду набере чинності, якщо жодна зі сторін не звернеться з апеляцією.

Нагадаємо, у березні минулого року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву Портнова і зупинив рішення Київради про вшанування історичних особистостей України, пов'язаних з УНР і ОУН-УПА.

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