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Поліція відкрила провадження через спробу захоплення спиртзаводу на Вінниччині

Раніше на державне підприємство “Бджільницький спиртовий завод”було скоєно озброєний напад. 

Поліція відкрила провадження через спробу захоплення спиртзаводу на Вінниччині
Фото: krapka.club

Правоохоронці відкрили провадження через спробу захоплення державного підприємства “Бджільницький спиртовий завод” (Вінницька область). Внаслідок інциденту троє осіб отримали тілесні ушкодження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.

“За попередньою інформацією слідства, конфлікт розгорівся в ході спілкування в дворі підприємства представника попереднього власника, який є кредитором, та одного з керівників діючої адміністрації заводу”, — йдеться в повідомленні. 

Так, в ситуацію втрутилася охорона підприємства та кілька осіб, з якими приїхав представник попереднього власника. “За попередньою інформацією, у результаті інциденту один чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок застосування травматичної зброї, від госпіталізації він відмовився”, — зазначається в повідомленні. 

Також ще двох потерпілих доставили з незначними тілесними ушкодженнями до лікарні. На місце події викликали поліцію, яка припинила протиправні дії. “Поліцейські вилучили травматичну зброю і автомобіль, на якому приїхали на підприємство представники попереднього керівництва заводу. За фактом хуліганських дій відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 26 січня на державне підприємство “Бджільницький спиртовий завод” (Вінницька область) було скоєно озброєний напад. Представники підприємства повідомили, що на територію заводу вранці увірвалися озброєнні люди та заявили, що тепер саме вони тут господарі.

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