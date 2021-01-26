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Окупанти в Криму продали винзавод "Коктебель" за $1,5 млн

Компанія, яка перемогла на торгах, належить "Гатчинському спиртовому заводу" з Ленінградської області.

Окупанти в Криму продали винзавод "Коктебель" за $1,5 млн
Фото: crimea24.info

Підконтрольна Росії окупаційна "влада" Криму на аукціоні продала винний завод "Коктебель". Підприємство викупило ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель" - компанія, яка раніше орендувала його майно.

Про це повідомляється на офіційному російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.

В аукціоні брали участь дві компанії та одна фізична особа.

Остаточна ціна склала 110 млн російських рублів або 1,43 млн доларів США. Лот складався з 73 нежитлових будівель, виробничих цехів та іншої нерухомості, а також земельних ділянок.

Компанія, яка перемогла на торгах, належить російському "Гатчинському спиртовому заводу" з Ленінградської області.

Нагадаємо, у листопаді минулого року підконтрольний Росії окупаційний "уряд" Криму виставив на продаж акції винзаводу "Масандра" на електронному аукціоні "РосЕлТорг" зі стартовою ціною 5,3 млрд рублів (69,5 млн доларів США). 14 грудня стало відомо, що контроль над "Масандрою" отримав друг президента РФ Путіна Юрій Ковальчук. Його компанія "Південний проєкт", яка перебуває під санкціями, виграла торги з ціною 5,327 млрд рублів.

У грудні 2017 року окупаційна адміністрація Криму провела торги з продажу заводу шампанських вин "Новий Світ" у Судаку. Їхнім переможцем також також стала компанія "Південний проєкт".

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