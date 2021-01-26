"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
ГоловнаПолітика

Юриста українського провайдера будуть судити за державну зраду на користь Росії

Представників компанії підозрюють в співпраці з ФСБ.

Юриста українського провайдера будуть судити за державну зраду на користь Росії
Фото: ru.focus.lv

Юриста великого українського провайдера будуть судити за державну зраду на користь Росії.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Справу за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 розслідувала Служба безпеки України.

За версією слідства, власник компанії-провайдера за змовою з юристом та за пособництва громадянина Росії підключив її мережі до Системи оперативно-розшукових заходів (СОРЗ). Ця система здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів інтернету на окупованому півострові Крим в інтересах ФСБ Росії.

Також компанія надала доступ до мережі апаратно-програмного комплексу "Ревізор", що призначений для блокування до інтернет-ресурсів зі списку Роскомнадзору.

Слідство встановило, що компанія фактично дозволила ФСБ РФ отримати доступ до змісту спілкування абонентів на окупованій території. Ця інформація може використовуватися російськими спецслужбами для виявлення небажаних осіб та протидії законній діяльності українських органів.

Власника компанії оголошено в розшук, тому кримінальне провадження по ньому призупинене. Обвинувальний акт стосовно ще одного співучасника скеровано до суду у червні 2020 року.

Назв та імен у повідомленні Офісу генпрокуратури немає, але інформація про цю справу є в судовому реєстрі. З неї випливає, що мова йдеться про власника холдингу Wnet Олексія Клєщєвнікова та його підлеглих, а також про компанію "Юнайтед телеком", зареєстровану в Криму в 2014 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також