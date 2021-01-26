Юриста українського провайдера будуть судити за державну зраду на користь Росії

Юриста великого українського провайдера будуть судити за державну зраду на користь Росії.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Справу за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 розслідувала Служба безпеки України.

За версією слідства, власник компанії-провайдера за змовою з юристом та за пособництва громадянина Росії підключив її мережі до Системи оперативно-розшукових заходів (СОРЗ). Ця система здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів інтернету на окупованому півострові Крим в інтересах ФСБ Росії.

Також компанія надала доступ до мережі апаратно-програмного комплексу "Ревізор", що призначений для блокування до інтернет-ресурсів зі списку Роскомнадзору.

Слідство встановило, що компанія фактично дозволила ФСБ РФ отримати доступ до змісту спілкування абонентів на окупованій території. Ця інформація може використовуватися російськими спецслужбами для виявлення небажаних осіб та протидії законній діяльності українських органів.

Власника компанії оголошено в розшук, тому кримінальне провадження по ньому призупинене. Обвинувальний акт стосовно ще одного співучасника скеровано до суду у червні 2020 року.

Назв та імен у повідомленні Офісу генпрокуратури немає, але інформація про цю справу є в судовому реєстрі. З неї випливає, що мова йдеться про власника холдингу Wnet Олексія Клєщєвнікова та його підлеглих, а також про компанію "Юнайтед телеком", зареєстровану в Криму в 2014 році.