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Колишній мер Ірпеня Карплюк пішов під суд за фіктивний ремонт

Його будуть судити за службову недбалість.

Колишній мер Ірпеня Карплюк пішов під суд за фіктивний ремонт
Фото: mignews.com.ua

Києво-Святошинська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти колишнього міського голови Ірпеня Володимира Карплюка.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Карплюка будуть судити за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу - службова недбалість.

За версію слідства, у липні 2017 року колишній міський голова Ірпеня погодив та підписав акти приймання капітального ремонту дороги на одній із вулиць міста. Через це підряднику перерахували 2,7 млн гривень бюджетних коштів за роботу, яка фактично не була виконана.

Нагадаємо, що Карплюк - фігурант великої кількості кримінальних справ.

Зокрема, в лютому 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про передачу до суду обвинувачення проти Карплюка у справі про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.4 ст.191 Кримінального кодексу).

Він склав повноваження мера Ірпеня у 2018 році. 

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