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У ПАРЄ застерегли Україну від дій, що шкодять верховенству права

Резолюція ухвалена у Страсбурзі під час зимової сесії Асамблеї.

У ПАРЄ застерегли Україну від дій, що шкодять верховенству права
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Парламентська асамблея Ради Європи закликала Україну підтримати незалежність та впливовість антикорупційних структур у країні і утриматися від подальших дій, які можуть мати "тривалий згубний вплив" на незалежність судової системи та верховенство права.

Про це йдеться у резолюції "Прогрес моніторингової процедури асамблеї у січні-грудні 2020 року", яка була ухвалена у понеділок, 25 січня, у Страсбурзі під час зимової сесії ПАРЄ.

"Україна: вжити всіх необхідних заходів для зміцнення структур, необхідних для боротьби з корупцією в країні, зокрема шляхом відновлення ефективного функціонування системи електронного декларування та уточнення правового статусу Національного антикорупційного бюро України, водночас утриматися від будь-яких дій, які можуть мати тривалий згубний ефект на верховенство права та незалежність судової влади в Україні; забезпечити ефективне розслідування всіх нападів на журналістів", - цитує документ агентство "Інтерфакс-Україна".

Асамблея висловила занепокоєння з огляду на постійні недоліки в реформуванні судової системи і системи правосуддя й все ще обмежені результати в боротьбі з широко поширеною корупцією в країні; періодичні напади на журналістів.

Водночас Асамблея схвалила зусилля української влади щодо створення та забезпечення функціонування інститутів для боротьби з корупцією в країні, а також угоду про припинення вогню між українськими збройними силами і незаконно збройними формуваннями в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Резолюцію підготував данський депутат Міхаель Ааструп Єнсен.

Нагадаємо, вчора посли країн G7 представили дорожню карту судової та антикорупційної реформ в Україні.

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