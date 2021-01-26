​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
ГоловнаПолітика

"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела

Документ у другому читанні мають розглядати цього тижня. 

Народним депутатам з фракції "Слуга народу" пригрозили виключенням з неї, якщо вони не голосуватимуть за законопроєкт президента про процедуру референдуму.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

"Друзі, повідомляю групу, яка сьогодні отримала команду не голосувати за програмну обіцянку президента про закон про референдум. Це водорозділ. Щодо всіх, хто не голосуватиме, буде поставлено питання про виключення з фракції "Слуга народу", - написав голова фракції Давид Арахамія у чат нардепів.

Законопроєкт про референдум цього тижня мають розглядати в другому читанні. Фактично цей документ є інструментом продовження земельної реформи, адже питання продажу сільськогосподарських земель іноземцям мають винести на референдум. Впровадження народовладдя шляхом референдуму було однією з головних передвиборних обіцянок Володимира Зеленського

Відповідно до закону, на референдум можуть бути винесені:

  • затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції;
  • питання загальнодержавного значення;
  • питання про зміну території України;
  • питання про втрату чинності законом або його окремими положеннями.

Не можуть бути предметом референдуму питання, які:

  • суперечать Конституції і загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
  • спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці, розпалювання ворожнечі;
  • законопроєкти з питань бюджету, податків та амністії;
  • віднесені законодавством до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

У законопроєкті запропоновано, щоб на референдум могло бути винесено тільки одне питання і були передбачені відповіді "так" або "ні".

Щоб референдум відбувся, на ньому повинні проголосувати не менш ніж 50% виборців. Для затвердження питання, винесеного на референдум, його повинні підтримати більш ніж половина виборців.

Процедура референдуму в Україні фактично неможлива з 2012 року, після того як за часів Віктора Януковича було ухвалено відповідний закон, який потім визнали неконституційним. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також