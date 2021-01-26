"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела

Народним депутатам з фракції "Слуга народу" пригрозили виключенням з неї, якщо вони не голосуватимуть за законопроєкт президента про процедуру референдуму.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

"Друзі, повідомляю групу, яка сьогодні отримала команду не голосувати за програмну обіцянку президента про закон про референдум. Це водорозділ. Щодо всіх, хто не голосуватиме, буде поставлено питання про виключення з фракції "Слуга народу", - написав голова фракції Давид Арахамія у чат нардепів.

Законопроєкт про референдум цього тижня мають розглядати в другому читанні. Фактично цей документ є інструментом продовження земельної реформи, адже питання продажу сільськогосподарських земель іноземцям мають винести на референдум. Впровадження народовладдя шляхом референдуму було однією з головних передвиборних обіцянок Володимира Зеленського.

Відповідно до закону, на референдум можуть бути винесені:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції;

питання загальнодержавного значення;

питання про зміну території України;

питання про втрату чинності законом або його окремими положеннями.

Не можуть бути предметом референдуму питання, які:

суперечать Конституції і загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці, розпалювання ворожнечі;

законопроєкти з питань бюджету, податків та амністії;

віднесені законодавством до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

У законопроєкті запропоновано, щоб на референдум могло бути винесено тільки одне питання і були передбачені відповіді "так" або "ні".

Щоб референдум відбувся, на ньому повинні проголосувати не менш ніж 50% виборців. Для затвердження питання, винесеного на референдум, його повинні підтримати більш ніж половина виборців.

Процедура референдуму в Україні фактично неможлива з 2012 року, після того як за часів Віктора Януковича було ухвалено відповідний закон, який потім визнали неконституційним.