"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського

У КВЦ "Парковий" триває засідання фракції "Слуга народу" з президентом України Володимиром Зеленським та в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком.

Депутатів допускали на засідання без телефонів та інших електронних гаджетів. Засідання розпочалося о 18:00 та має тривати до 21:00, передає кореспондент LB.ua.

За інформацією LB.ua, у зустрічі з фракцією планував взяти участь і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляли депутати фракції "Слуга народу", одне з ключових питань засідання - про призначення першим віцепрем’єром з питань енергетики Юрія Вітренка. Кадрове питання може бути розглянуто вже цього тижня у Верховній Раді.

Також на фракції мають обговорити прийняття законопроєктів протягом пленарного тижня. Зокрема, мова про проєкт Закону про народовладдя через Всеукраїнський референдум (3612 від 09.06.2020), проєкт Закону про Бюро економічної безпеки України (3087-д від 02.07.2020) та проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (3196-д від 26.10.2020).

Парламентарі на фракції також мають заслухати нардепа Олександра Дубінського після введення санкцій США. "Про виключення мова поки що не йде", - повідомило одно з джерел у "Слузі народу".

Депутати також мають привітати президента Володимира Зеленського з днем народження. "У якості подарунка президент запропонував переказати кошти на одну з лікарень. Зокрема, на інфекційну у Кривому Розі. Напевно, тому, що сам президент з цього міста. Але думаю, що кожен депутат може переказати кошти і в інші лікарні, що важливо в умовах пандемії", - розповідала журналістам ще до засідання фракції депутат Галина Янченко.

Вона також додала, що як символічний подарунок у фракції обговорювався "варіант книжки".

Раніше перший заступник голови фракції партії в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що "Слузі народу" потрібен час, щоб зрозуміти санкції проти Дубінського.