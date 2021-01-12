Корнієнко сказав, що "Слузі народу" потрібен час, щоб зрозуміти санкції проти Дубінського

"Ми зайняті тарифами, зайняті більш нагальними питаннями".

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що питання накладених на його колегу Олександра Дубінського санкцій США поки що не було в порядку денному політичної сили.

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

"Зараз, ви ж знаєте, фракція не може зібратися, тому що локдаун. Вивчаємо питання, вчора тільки ввечері інформація з’явилась. Треба ще час, щоб зрозуміти, про що йдеться і як на це можна реагувати. Але поки що навіть обговорень ніяких немає, бо свіжа інформація. Ми зайняті тарифами, зайняті більш нагальними питаннями", - пояснив Корнієнко.

Заступник голови фракції Євгенія Кравчук, своєю чергою, заявила, що кроки і висловлювання Дубінського часто не збігалися з позицією фракції "СН".

"Кроки і висловлювання Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції "Слуга народу". "Тому буде коректним, якщо такі особисті події коментуватиме сам Олександр Дубінський", - цитує депутатку "Ліга.нет".

Кравчук підтвердила, що депутати фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій. Також вона зазначила, що офіційна позиція України завжди полягала в тому, що втручання в процес виборів у будь-якій країні неприпустиме.

Громадська організація "Центр протидії корупції" підтвердила 11 січня, що зверталася до Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США з пропозицією про запровадження санкцій проти депутата Верховної Ради Олександра Дубінського та інших осіб і організацій. Також раніше ЦПК зібрав приклади співпраці Дубінського і Деркача, зокрема їхні спільні публічні заходи і листи до американських політиків.

Сам Дубінський заявив, що ніколи не втручався в американські вибори і не мав стосунку до оприлюднення "плівок Деркача".

Нагадаємо, 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає "російським агентом".

Під санкції потрапили народний депутат України зі "Слуги народу" Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній "Ера-Медіа", "Інформаційного агентства Онлі Н’юз", "Скептик" та сайту Nabuleaks.