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МЗС веде переговори щодо угод про трудову міграцію з 15 країнами

Кулеба також прокоментував різке збільшення кількості перетинів кордону з ЄС, зазначивши, що це - сезонне явище.

МЗС веде переговори щодо угод про трудову міграцію з 15 країнами
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України  веде активні перемовини щодо укладання угод про трудову міграцію з 15 країнами світу.

Про це заявив глав МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Зараз у нас є 15 країн, з якими ми активно ведемо перемовини про укладання угод про трудову міграцію", - сказав Кулеба.

Міністр відмовився називати конкретні держави. Він лише зазначив, що це стосується Європи та Азії, зокрема країн Перської затоки.

Кулеба також прокоментував різке збільшення кількості перетинів кордону з ЄС, зазначивши, що це - сезонне явище.

"Це означає, що в людей є правові підстави для в’їзду – вони або працюють, або проживають на території ЄС", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, з 9 січня на кордоні України спостерігається зростання пасажиропотоку, особливо в західному напрямку. За вихідні та святкові дні, 7-10 січня, кордон держави перетнуло понад 150 тис. осіб та близько 30 тис. автомобілів. 

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