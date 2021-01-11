У Харкові відкрили справу через можливу підробку підпису Кернеса

Депутатка наполягає, що за станом здоров'я міський голова не міг скористатися підписом особисто.

Харківська обласна прокуратура порушила кримінальне провадження через можливе підроблення електронного підпису міського голови Геннадія Кернеса.

Про це повідомила депутатка Харківської міської ради Аліна Мустафаєва.

Мустафаєва опублікувала відповідь прокуратури на своє депутатське звернення щодо справжності електронного підпису Геннадія Кернеса на зверненні з пропозицією обрати Ігоря Терехова секретарем харківської міськради. Це звернення Кернес направив за кілька днів до смерті. Депутатка наполягає, що за станом здоров'я міський голова не міг скористатися підписом особисто.

У відповіді зазначається, що прокуратура розглянула запит про можливу підробку електронного підпису невстановленими особами на поданні мера Геннадія Кернеса про обрання Терехова.

Фото: facebook.com/mustafaievaalina

"Відомості, викладені у вашому зверненні, 29 грудня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 (підроблення документів - ІФ) КК України", - йдеться у відповіді за підписом першого заступника облпрокурора Володимира Лимаря.

Як повідомляли, 9 грудня 2020 року секретарем Харківської міськради VIII скликання було обрано депутата від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" Ігоря Терехова. Підставою для його обрання стало подання до якого, як стверджував головуючий на сесії Олександр Новак, був електронний цифровий підпис міського голови Геннадія Кернеса. Сам Кернес на сесії був відсутній, оскільки з 17 вересня перебував на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте".

11 грудня стало відомо, що стан Кернеса погіршився, він був на гемодіалізі. 16 грудня Кернес помер.