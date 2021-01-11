На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
На місці аварії на газопроводі під Лубнами створено оперативний штаб (оновлено)
На місці аварії на газопроводі під Лубнами створено оперативний штаб (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
"Лубнигаз" просить перевірити екснардепа Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі
"Лубнигаз" просить перевірити екснардепа Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
ГоловнаПолітика

Посли країн G7 допомагатимуть Україні у подоланні корупції

Дипломати пообіцяли пізніше оголосити повний перелік пріоритетів на 2021 рік.

Посли країн G7 допомагатимуть Україні у подоланні корупції
Фото: EPA/UPG

Посли країн "Великої сімки" в Україні під головуванням Великої Британії продовжать підтримку нашої держави у проведенні реформ.

Про це йдеться у повідомленні групи послів G7 у Twitter.

"Ми продовжимо працювати з українською владою, експертами і громадянським суспільством для підтримки України  в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців", – йдеться в повідомленні.

Також у групі послів G7 додали, що це передбачає  поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення рівних можливостей розвитку, усунення корупції та зміцнення верховенства права й прозорості.

Дипломати пообіцяли пізніше оголосити повний перелік пріоритетів на 2021 рік.

Нагадаємо, у лютому 2020-го Група підтримки реформ в Україні з-поміж послів G7 оприлюднила план пріоритетів на 2020 рік. Серед них – верховенство права і боротьба проти корупції. Серед іншого, йдеться про оновлення судової влади, посилення підзвітності та незалежності судів, підтримка ВАКС у винесенні ним перших вироків за корупцію високого рівня, реформування ГПУ на регіональному та місцевому рівнях і реформи, націлені на посилення захисту свободи ЗМІ і персональних даних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також