Посли країн G7 допомагатимуть Україні у подоланні корупції

Дипломати пообіцяли пізніше оголосити повний перелік пріоритетів на 2021 рік.

Посли країн "Великої сімки" в Україні під головуванням Великої Британії продовжать підтримку нашої держави у проведенні реформ.

Про це йдеться у повідомленні групи послів G7 у Twitter.

"Ми продовжимо працювати з українською владою, експертами і громадянським суспільством для підтримки України в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців", – йдеться в повідомленні.

Також у групі послів G7 додали, що це передбачає поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення рівних можливостей розвитку, усунення корупції та зміцнення верховенства права й прозорості.

Дипломати пообіцяли пізніше оголосити повний перелік пріоритетів на 2021 рік.

Нагадаємо, у лютому 2020-го Група підтримки реформ в Україні з-поміж послів G7 оприлюднила план пріоритетів на 2020 рік. Серед них – верховенство права і боротьба проти корупції. Серед іншого, йдеться про оновлення судової влади, посилення підзвітності та незалежності судів, підтримка ВАКС у винесенні ним перших вироків за корупцію високого рівня, реформування ГПУ на регіональному та місцевому рівнях і реформи, націлені на посилення захисту свободи ЗМІ і персональних даних.